Die vier Baustellen der neuen Stadtmarketing-Chefin

Anja Fiedler ist neuerdings für Freibergs Stadtmarketing verantwortlich. Sie hat viel zu tun. Akzente setzt sie aber bereits.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 17.09.2016



Freiberg. Das Kultur-Stadt-Marketing muss einen Neustart hinlegen. Das hat Freibergs OB Sven Krüger (SPD) bereits vor Wochen deutlich gemacht, nachdem der Wechsel an der Amtsspitze bekannt wurde. Seit Montag soll Anja Fiedler der Bergstadt ein modernes Image geben. Dabei muss sie Baustellen in Angriff nehmen. Die "Freie Presse" zeigt, wo Arbeit wartet:

Baustelle Tourismus: Hoteliers in Freiberg klagen seit längerem, dass die Zeiten früher besser waren. Der Vorwurf lautet, dass das Rathaus zu wenig tue, um die Stadt im Wettbewerb um Touristen zu positionieren. Im Juni waren laut Stadtverwaltung 42,6 Prozent der angebotenen Betten in Freiberg ausgelastet. 4116 Übernachtungsgäste kamen in diesem Monat in die Stadt. Das ist mehr als im Juni vor zwei Jahren, als die Auslastungsrate der Betten bei knapp über 41 Prozent lag und 4033 Personen übernachten wollten. Doch 2015 war deutlich besser (44,8 Prozent Auslastungsrate/4529 Personen). Die neue Amtschefin setzt nun auf ausländische Gäste: "Wir haben festgestellt, dass Freiberg immer stärker Touristen aus den Niederlanden anzieht. Daher werden wir diesen Bereich weiter ausbauen", sagt Fiedler. Schon jetzt sei Freiberg auf vielen Messen im Nachbarland präsent. Einen eigenen Auftritt bei der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin schließt sie zwar aus Kostengründen aus. Stattdessen überlegt sie, ob sich Freiberg zum Beispiel auf der Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin präsentieren könnte.

Baustelle Bergstadtfest: Fiedlers Vorgängerin Cornelia Hünert fand bei den Stadträten zuletzt nicht immer Unterstützung, weil diese ein Konzept für das Bergstadtfest vermissten. Ihre Nachfolgerin ist sich bewusst, dass das Bergstadtfest eine Marke bleiben muss: "Es gibt viele Feste in Freiberg, sie dürfen aber nicht austauschbar sein. Diese Gefahr darf beim Bergstadtfest nicht aufkommen", sagt Fiedler. Die Stadt will deswegen versuchen, die Partnerschaft mit dem MDR aufrechtzuerhalten. Der öffentlich-rechtliche Sender holte in den vergangenen Jahren als Partner Popgrößen wie Silbermond und Andreas Bourani auf den Obermarkt. Daran will Anja Fiedler nicht rütteln. Sie setzt sich aber von ihrer Vorgängerin ab, die ein Eintrittsgeld für das Konzert für notwendig hielt. Ob die Zuschauer 2017 auch zahlen müssten, sei in der Prüfung, sagt sie.

Baustelle Marketing: Freiberg hat viele Namen: Bergstadt, Silberstadt, Universitätsstadt. Das macht das Marketing nicht immer leicht. Alle drei Marken seien wichtig, sagt Fiedler: "Die Frage ist allerdings, ob wir uns im Tourismus nur auf eine Marke beschränken sollten. Gerade das Thema Silber ist in der Stadt noch nicht so präsent, wie es sein könnte und sollte. Hier gibt es noch Entwicklungspotenzial. Denn Silber ist ein Thema, das Touristen anzieht." Eine Alternative wäre es laut Fiedler, die drei Marken stärker zu trennen, um besser auf einzelne Zielgruppen einzugehen.

Baustelle Neue Touristinfo: Im Mai soll im Silbermannhaus ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen geschaffen werden, bei dem auch die Theaterkasse eingebunden wird. Zudem soll das gesamte Amt für Kultur-Stadt-Marketing an den neuen Standort ziehen. "Hier am Tor zur Altstadt ist die richtige Adresse, um Touristen in die Stadt zu locken", sagt Fiedler. "Da Tourismus-Information und alle Mitarbeiter unter einem gemeinsamen Dach sitzen, können Fragen geklärt und Probleme schneller gelöst werden."