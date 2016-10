Döbeln/Roßwein: Unterkünfte für Flüchtlinge schließen

erschienen am 19.10.2016



Freiberg. Wegen sinkender Flüchtlingszahlen macht der Landkreis die Gemeinschaftsunterkünfte in Roßwein mit 275 Plätzen zum 30. November und an der Mastener Straße in Döbeln mit 200 Plätzen zum Jahresende zu. Darüber informierte Landrat Matthias Damm (CDU) am Mittwoch die Kreisräte bei ihrer Sitzung in Freiberg. Derzeit ist etwa jeder dritte von 1300 Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnprojekten und Wohnungen ungenutzt.

Aktuell sind knapp 2700 Asylsuchende im Kreis untergebracht, davon knapp 360 mit Aufenthaltsgenehmigung. Im Oktober will der Freistaat weitere 49 Asylbewerber nach Mittelsachsen schicken. (hh/grit)