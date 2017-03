Doktorand schreibt Freiberg-Lied

Der Song "Stadt am Berg" hat binnen Tagen einen kleinen Hype in der Universitätsstadt ausgelöst. Damit hatten nicht einmal die Verfasser gerechnet.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 01.03.2017



Freiberg. Eine sanfte Stimme legt sich über Rockpop-Klänge. Die Kamera fliegt dazu über Ansichten Freibergs. Die Reiche Zeche ist zu sehen, die Universitätsbibliothek, der Schlossplatz.

"Ich bin gerne hier/In der Stadt am Berg/Wo mein Herz jetzt ruht/Es ist jede Reise wert", singt der Sänger. "Stadt am Berg" heißt das Lied, das seit dem 27. Februar beim Videoportal Youtube hochgeladen wurde. Der Freiberg-Song hatten in dieser kurzen Zeit schon hunderte Klicks gesammelt. Durchschnittlich rund 500 pro Tag.

Mario Köhler hat das Lied mitgeschrieben, das in den vergangenen Tagen Aufmerksamkeit gesammelt hat. Gemeinsam mit drei Mitstreitern hatte er es 2015 für den Wettbewerb verfasst und eingesungen, den die TU Bergakademie damals anlässlich ihres 250-jährigen Bestehens auslobte. Das Lied wurde zwar nicht zum Sieger gekrönt. Dafür sorgt es jetzt für Aufsehen. Einen bestimmten Grund, warum Köhler "Stadt am Berg" nun im Internet veröffentlicht hat, gibt es nicht. Er habe schon immer ein Video schneiden wollen, nur sei es im vergangenen Jahr untergegangen, sagt er. Nun fand er die Zeit und bastelte in einer Stunde das Video zusammen. Deswegen sehe es manchmal auch nicht so professionell aus, scherzt der 31-Jährige.

Professioneller Musiker ist Mario Köhler nicht. Er spielt zwar Bassgitarre im Musikprojekt "Electric Fluid", aber nur als Hobby. Zurzeit promoviert er am Institut für Strömungsmechanik an der TU Bergakademie. Hier hat der gebürtige Dresdner auch Maschinenbau studiert. Seit 2006 wohnt er in Freiberg.

Auslöser für den kleinen Hype um das Freiberg-Lied war der Blog "Bergstadtspaziergang", der immer wieder Motive aus Freiberg im Internet veröffentlicht. Auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Facebook teilte "Bergstadtspaziergang" das Lied. Daraufhin wurde es binnen Stunden mehrere hundert Mal geklickt. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so eine Welle gibt", sagt Köhler. Das Lied sollte einfach eine Hommage an Freiberg sein.