Drei Ideen-Geber für Freiberg

Alles wird neu: Das Stadt- und Bergbaumuseum steht vor einem umfassenden Wandel. Im Januar nimmt eine Jury die eingereichten Konzepte unter die Lupe. Doch an einem Aspekt des Projekts gibt es Kritik.

Von Frank Hommel

erschienen am 09.12.2016



Freiberg. Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg soll nicht nur einen Anbau bekommen, es soll auch von Grund auf neu gestaltet werden. Dazu haben drei Gestaltungsbüros, die sich unter anderem auf Museen und Ausstellungen spezialisiert haben, Ideen und Konzepte eingereicht: Die Agentur n.4 aus Falkenau, das Büro Helmstedt - Rom - Schnirch aus Braunsdorf sowie die Zwickauer Agentur Ö-konzept. Am 25. Januar bewertet eine Jury die Ideen der Büros und trifft eine Vorauswahl. Bei der Besetzung der Jury war der Stadtrat nach einigen Debatten weitgehend dem Vorschlag des Rathauses gefolgt. Somit sind etwa die beiden Bürgermeister, Stadträte sowie Anja Fiedler vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing und Museumsleiter Ulrich Thiel vertreten, aber auch Experten wie die Chefs von Hygienemuseum Dresden und Ruhrmuseum Essen.

Es sei "unstrittig, dass die Ausstellung modernisiert werden muss", schrieb Fiedler an die Stadträte. Die Dauerausstellung habe Jahrzehnte auf dem Buckel, ergänzte Kulturamtsleiter Andreas Schwinger. Ihm zufolge haben die Büros lediglich einen Leitfaden an die Hand bekommen: "Wir geben den Gestaltern keine räumlichen Vorgaben."

Auf Kritik ist unterdessen der Plan der Stadt gestoßen, den geplanten Museumsanbau unter anderem durch den Verkauf der Häuser Am Dom 2 und Am Dom 3 neben dem Museum zu finanzieren. "Die kurz vor beziehungsweise um 1500 errichteten Häuser stellen sehr wertvolle Denkmale dar, die neben dem Dom die Bebauung des Untermarktes prägen", schreibt der Freiberger Altertumsverein in einem offenen Brief. "Besonders das spätgotische Gebäude Am Dom 2 ist noch in großen Teilen unverändert erhalten geblieben und bildet mit der ehemaligen Thümerei Am Dom 1 ein architektonisches Ensemble von hohem Rang." Ein Bau zwischen zwei so bedeutenden Kulturdenkmalen müsse sich diesen Bauwerken unterordnen, fordert der Verein. Und: Die Stadt soll auf einen Verkauf verzichten, "um sich nicht für alle Zukunft die Möglichkeit einer Erweiterung des Museums zu verbauen" und eine denkmalgerechte Nutzung der Häuser zu sichern.

Eine denkmalgerechte Nutzung des Hauses aber garantiere bereits der Denkmalschutz, unter dem die fraglichen Gebäude stehen, entgegnen Oberbürgermeister Sven Krüger (CDU) und Baubürgermeister Holger Reuter auf Anfrage der "Freien Presse". Und am besten für die Stadt sei, wenn die Gebäude genutzt würden und nicht leer stünden. Krüger verwies auf das kürzlich eröffnete Hotel "Freyhof" in einem historischen Gebäude, das der Stadt sehr gut zu Gesicht stünde und Freiberg belebe.