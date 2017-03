Drogenprozess fällt aus

erschienen am 02.03.2017



Freiberg/Chemnitz. Der Prozess gegen einen Mann, der in einem Freiberger Asylbewerberheim Marihuana an Minderjährige verkauft haben soll, hat heute nicht stattgefunden. Wie das Landgericht Chemnitz der "Freien Presse" mitteilte, sei die Berufung kurzfristig zurückgezogen worden. Das Urteil aus der ersten Instanz ist damit rechtskräftig.

Das Amtsgericht Freiberg hatte den Mann aus Marokko, Jahrgang 1990, zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. (kok)