Druck im Jubiläumsjahr: Kirchen in Mittelsachsen bleiben oft leer

Jeder vierte Bewohner zwischen Muldental und Erzgebirgskamm ist Christ. Bei einem sind Protestanten und Katholiken vereint: dem Schwund von Mitgliedern. Bis 2040 rechnen Lutheraner mit einem weiteren starken Aderlass. Ist Kirche noch zeitgemäß?

Von Andy Scharf

erschienen am 15.04.2017



Freiberg/Großschirma. Leere Gotteshäuser und Mitgliederschwund - diese Probleme einen nahezu alle Gemeinden, Kirchspiele und Pfarreien in Mittelsachsen. Vor Konfessionsgrenzen macht das Thema nicht halt: Protestanten und Katholiken werden weniger. Zwar gibt es zwischen Erzgebirgskamm und Rochlitzer Muldental 65.500 Lutheraner und etwa 8000 Katholiken - etwa jeder vierte Mittelsache ist auf dem Papier noch gläubig. Es gibt also etwa 30 Prozent weniger Protestanten und 25 Prozent weniger Katholiken als noch 2000. Und: Der Mitgliederschwund geht weiter. Die evangelische Landeskirche rechnet damit, dass bis 2040 die Anzahl um über 40 Prozent einbricht - Austritte seien dabei nicht einmal das Problem, die Mitglieder sterben vielmehr weg. "Es gibt zweifellos in West- und Nordeuropa - aber keinesfalls weltweit - eine Säkularisierung. Etwa 2025 könnte es in Deutschland mehr konfessionslose Menschen als Kirchenmitglieder geben", so der Leipziger Uni-Professor Alexander Deeg vom Lehrstuhl für Praktische Theologie.

Den ehemaligen Mittweidaer Pfarrer Christoph Körner aus Erlau überrascht dies nicht. Die Probleme seien hausgemacht. "Die Institution Kirche ist zu konservativ - aktuell wird nur bewahrt", betont der 74-Jährige, der in den eigenen Reihen als Kritiker bekannt ist. Nur wenn es gelinge, diese Käseglocke abzuheben, könnten Kirchen wieder gefüllt werden. Doch dafür müsse Kirche politischer werden. Körner sagt: "Die weltlichen Probleme der Menschen müssen endlich angesprochen werden: gerechte Wirtschafts- und Arbeitswelt, Frieden und sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft."

Diese Worte spalten Protestanten. Der Großschirmaer Pfarrer Lüder Laskowski widerspricht ihm. "Die Kirche westdeutscher Prägung ist viel zu politisch. Wer das will, muss eine Partei gründen", so der 43-Jährige. Darin sehe er nicht den Weg, mehr Menschen anzusprechen. Die stetige Abkehr vom Glauben führt Laskowski vielmehr "auf eine satte und in Sicherheit ruhende Gesellschaft" zurück. Man müsse es akzeptieren, dass Kirche vielerorts nur noch eine "marginale Randgruppe" sei. Und dennoch, so der Freiberger Studentenpfarrer Laskowski, sei sie aktueller denn je. Er verweist auf Angebote wie Jugendgottesdienste, Konzerte, Kirchentage, Religionsunterricht. "Wir sind auf vielen gesellschaftlichen Ebenen aktiv. Mehr kann und sollte man nicht tun."

Die Landeskirche sieht in Körners Ansatz die Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden. Man müsse sich nicht zu allen Themen positionieren, sondern ungezwungen von innen heraus argumentieren, so Sprecher Oelke. Für Uni-Professor Deeg ist Körners Meinung eine "schmissige, aber nur teilweise richtige These". Es gebe zwar die Gefahren, dass Kirche sich zu stark mit sich selbst beschäftigt und zu einem "weiteren Anbieter auf dem spätmodernen Erlebnismarkt" werde. Aber: Es gebe eben auch nirgendwo mehr zivilgesellschaftliches Engagement - und nicht erst seit der Flüchtlingskrise. Themen wie Klimawandel und Armut im Kontext der Globalisierung würden wahrgenommen.

Blick zurück zur Basis. Heiko Jadatz predigt in den Gotteshäusern im Striegistal. Anfang dieser Woche hat er sich im Internet einen weißen Bauhelm bestellt - die Kirchen in Marbach und Niederstriegis werden saniert. Der Helm steht auch symbolisch für die Lage seiner Gemeinde: In den Gotteshäuser mit bis zu 1800 Sitzplätzen verlieren sich oft zwischen 10 und 50 Gläubige. Doch weshalb? An kirchenpolitischen Themen liege es nur in Einzelfällen, wenngleich die Segnung homosexueller Paare trotz freier Hand auch bei Protestanten noch ein heißes Thema sei. Jadatz verweist auf einen allzu weltlichen Grund, der 27 Jahre nach der Wende noch immer nachwirke: die Kirchensteuer. "Da hatten viele Christen beim Anblick ihres Lohnscheins einen Aha-Effekt", sagt der 45-Jährige. Und die Demografie. "Wir haben mehr Beerdigungen als Taufen."

Ist Kirche noch zeitgemäß? Geistliche und Gelehrte sagen: ja. "Kirche befindet sich in ständiger Reformation", so Landesssprecher Matthias Oelke. Professor Deeg untermauert: "So paradox das scheinen kann: Kirche ist nicht vom Aussterben bedroht." Die Existenz hänge nicht an Zahlen und Strukturen - sondern am Glauben der Menschen.