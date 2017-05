Dulig zu Solarworld: "Wir wissen noch zu wenig"

erschienen am 11.05.2017



Freiberg. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kann noch nicht beurteilen, wie der Freistaat sich beim angekündigten Insolvenzverfahren von Solarworld einbringen oder helfen kann. "Wir wissen noch zu wenig", sagte Dulig am Donnerstag nach einem Krisentreffen im Freiberger Rathaus, das kurzfristig anberaumt worden war. An dem Treffen nahmen auch Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) und Landrat Matthias Damm (CDU) teil. Minister Dulig sprach mit Blick auf die Probleme des Solarzellenherstellers von einer "bitteren Nachricht", die er gestern Abend erfahren musste. Sie sei bitter für die Solarworld-Mitarbeiter und die Region.

Der Wirtschaftsminister verwies darauf, dass der Freistaat in den vergangenen Wochen bereits in Gesprächen mit dem Konzern gestanden habe, der sich in Freiberg verkleinern wollte. Nun müssten weitere Gespräche mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung geführt werden. Auch mit dem Insolvenzverwalter wolle er schnell Kontakt aufnehmen. (kok)

