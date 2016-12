E-Autos: Zukunft hat Verspätung

Noch stockt die Entwicklung der Elektromobilität in Mittelsachsen. Einer Freiberger Professorin zufolge sieht das in zehn Jahren ganz anders aus.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 12.12.2016



Freiberg. Die Anzahl der in Mittelsachsen angemeldeten Kraftwagen mit reinem Elektroantrieb ist binnen Jahresfrist um 24 "Stromer" gestiegen. Die nun 73 "reinen" Elektro- und 467 Hybridfahrzeuge, die Ende Oktober im Landkreis registriert waren, machen auch zusammen lediglich 0,25 Prozent der landkreisweit mehr als 220.000 Kraftfahrzeuge aus. Anders gesagt: Von je 400 Kraftfahrzeugen in Mittelsachsen kann nur eins zumindest zeitweilig mit Elektro-Energie fahren.

Dieses Bild wird sich in zehn Jahren stark verändern - davon ist Jana Kertzscher von der TU Bergakademie überzeugt. "Der Druck in Richtung E-Mobilität wird größer", erläutert die Professorin für Elektrotechnik. Ihr Institut untersucht derzeit an einem Mitsubishi i-MiEV das Alterungsverhalten der Batterie im alltäglichen Gebrauch.

Für die Fachfrau geht es aber nicht allein um den Zuwachs in der Elektroflotte. Sie fordert ein neues Denken: "Es müssen intelligente Konzepte für ein intermodales Zusammenspiel von Öffentlichem Personennahverkehr, Bahn, Carsharing oder Pedelecs her." Ein Beispiel: Studenten kommen mit dem Zug auf dem Bahnhof an, und dort stehen schon Elektrofahrräder für sie bereit, um auf den Campus zu radeln.

Die Reichweite von Elektroautos ist begrenzt, und das Nachladen dauert im Vergleich zum Zapfen an einer Tankstelle sehr lang. Dadurch sind E-Autos eher für den Stadtverkehr geeignet. Die 16-Kilowattstunden-Batterie im Testwagen zum Beispiel reicht je nach Fahrweise und Klimatisierung für 80 bis 120 Kilometer, sagt TU-Mitarbeiter Bianco Wüst; einmal Volltanken dauere fünf bis siebeneinhalb Stunden.

Ein 500-Kilometer-Trip mit E-Auto an die Ostsee würde umgerechnet zwar nur 7,5 Liter Benzin fressen, wäre aber an einem Tag nicht zu schaffen. Eine Lösung: mehr und bessere Ladesäulen, damit schneller und öfter nachgeladen werden kann. Zeitfresser beim Laden seien die letzten 20 Prozent, erläutert Wüst: "Auf 80 Prozent ist die Batterie vergleichsweise schnell gebracht."

Das Netz der Ladesäulen wird auch in Mittelsachsen immer dichter. Hotels und Gaststätten bieten ebenso Anschluss wie Auto- und Möbelhäuser. Allerdings gibt es auf dem Markt noch eine Vielzahl von Stecker- und Bezahlsystemen. Kostenlos kann Strom beispielsweise auf dem Markt in Frankenberg getankt werden. Die geladene Energiemenge steige von Jahr zu Jahr, berichtet Claudia Anke von Envia-M: "In diesem Jahr wurden bislang rund 1300 Kilowattstunden Strom getankt. Das entspricht je nach Modell und Verbrauch zwischen 8000 und 9000 Kilometern Reichweite."

Noch sind auch die vier Ladesäulen der Stadtwerke Freiberg kostenfrei. 2017 will Vorstandschef Axel Schneegans damit beginnen, das zu ändern: "Voraussichtlich an der Cottastraße." Die Ladesäule direkt am Elektrotechnik-Institut der Bergakademie sei in anderthalb Jahren schon 444 Mal genutzt worden.

Für Jana Kertzscher ist das keine Überraschung: "Viele unserer Gäste reisen elektromobil an." Sie plädiere für Freiberg als E-Modellstadt: "Den historischen Gassen täten weniger Abgase und Lärm sehr gut."