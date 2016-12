"Edelbrand des Jahres 2016" dank Rechenberger Brauerei

Rechenberg-Bienenmühle. Der Rechenberger Privatbrauerei ist es zu verdanken, dass Brennmeister Steffen Lindner aus Neukirch (Landkreis Bautzen) von der Messe "Destillata" in Österreich mit der Auszeichnung "Edelbrand des Jahres 2016" zurückkehrte. Und zwar für seinen Bierbrand aus dunklem Rechenberger Bockbier. Lindner will am kommenden Dienstag die Urkunde nebst Plakette an Andreas Meyer, Geschäftsführer der Privatbrauerei, übergeben. Lindner stellte zum zweiten Mal eine Auswahl seiner Brände bei "Destillata" vor. Die Konkurrenz war groß, immerhin wurden knapp 1100 Edelbrand-Proben von 129 Destillerien aus elf Ländern eingereicht. (jwa)