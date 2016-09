EhrengÃ¤ste bei den Shalom-Tagen

Ehrengäste bei den Shalom-Tagen

erschienen am 30.09.2016



Freiberg. Hana Berger-Moran und Mark Olsky sind "Schicksalskinder", so nennt sie Autorin Wendy Holden in ihrem gleichnamigen Buch. Denn sie wurden in den letzten Kriegstagen von Müttern geboren, die - aus dem Vernichtungslager Auschwitz nach Freiberg verschleppt - hier unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Das Wunder ihrer Geburt und ihres Überlebens hat die britische Autorin Wendy Holden aufgezeichnet. Alle drei nehmen am Wochenende an den Freiberger Schalomtagen 2016 teil. Heute nachmittag haben sie sich ins "Silberne Buch" der Bergstadt eingetragen. (vt)