Ein A, noch ein A, noch ein A, noch ein ...

Unbekannte verteilen bunte Aufkleber mit dem Buchstaben in Freiberg. Die Zettel zieren Straßenschilder, Geländer und Tonnen. Was soll das aussagen?

Von Kai Kollenberg

erschienen am 19.10.2016



Freiberg. Wer in diesen Tagen durch Freiberg läuft, dem springt ein Buchstabe besonders ins Auge: das A. Immer wieder ist der erste Teil des Alphabets an Schildern, an Stangen, an Tonnen oder sonstigen Gegenständen im Stadtbild zu entdecken. Mal leuchtet ein weißes A auf grünem Grund, mal ein grünes A vor orangefarbenen Hintergrund, mal wird rosarote, schwarze oder violette Farbe verwendet. Die Aufkleber sind wahllos verteilt. Eine Logik gibt es scheinbar nicht. Doch was steckt dahinter?

Die ersten Anzeichen dieser Aktion wurden rund um die Karl-Kegel-Straße entdeckt. Vor zwei Wochen seien ihr die Buchstaben zum ersten Mal aufgefallen, sagt eine Anwohnerin. Sie selber habe sich keinen Reim darauf machen können, habe deswegen im Internet recherchiert. Doch dort habe sie auch keinen Hinweis gefunden, was das A bedeuten solle.

Ob die Aufkleber überhaupt eine Botschaft transportieren sollen oder einfach Quatsch sind, ist nicht zu beantworten. Zwar wird das A als Symbol für anarchistische Bewegungen verwendet - als Zeichen für Gruppierungen also, die jede Herrschaft ablehnen. Allerdings ist das "anarchistische A" von einem Kreis umschlossen oder unterlegt. Die Aufkleber in Freiberg sehen anders aus.

"Das könnte alles Mögliche sein", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Die Polizei hat vom Freiberger Stadtordnungsdienst von den farbigen Buchstaben erfahren. Sie wird in dieser Sache aber nicht ermitteln. "Eine strafrechtliche Relevanz ist aus unserer Sicht nicht erkennbar", so die Sprecherin. Das bestätigt die Stadtverwaltung. "Soweit Aufkleber an Stellen angebracht werden, die von öffentlichen Straßen, Anlagen oder von Bahnanlagen aus sichtbar sind, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach der städtischen Polizeiverordnung dar", sagt die Leiterin des Ordnungsamtes, Antje Liebernickel.

Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Klebezettel selbst verraten nichts. Es fällt nur auf, dass die bunten Bildchen in Eigenproduktion gefertigt wurden. Nicht immer ist die Farbe deckend aufgetragen worden. Bei einigen Aufklebern schimmern das Logo und der Schriftzug von DHL durch. Der oder die unbekannten Künstler haben anscheinend die Zettel der Post verwendet, mit denen Pakete und Päckchen beklebt werden, um dort den Empfänger samt Adresse eintragen zu können.

Zudem fällt auf, dass an immer mehr Stellen das A prominent vertreten ist. Bisher blitzte es vor allem an der Karl-Kegel-Straße, entlang des Forstwegs und der Mendelejewstraße auf. Nun gibt es sogar Aufkleber in der Innenstadt. Beispielsweise an der Telefonzelle hinter dem Rathaus oder an der Ecke Wallstraße/Waisenhausstraße.

Ähnliche Fälle wurden in anderen Städten bekannt. In Stuttgart macht seit Monaten ein Streetart-Künstler von sich reden, der Plakate mit Sprüchen aufhängt. "Ich freue mich, dich hier zu treffen" oder "SagtdieeineHandzuranderenkommlassmalwaschen". Seinen richtigen Namen nennt der Urheber nicht. Als Fred Collant stand er aber der "Stuttgarter Zeitung" vor Kurzem Rede und Antwort. Im Norden Deutschlands gab es Ende 2015 einen ähnlichen Fall: In Lübeck tauchten an Hauswänden Ausschnitte von Gemälden aus dem Museum Behnhaus auf. Drei Künstlerinnen bekannten sich zum Schluss dazu. Sie hatten die Gemälde heimlich fotografiert, die Bilder ausgedruckt und die vergrößerten Kopien an die Wände geklebt. Auch sie blieben anonym.

Die Chancen, dass der Freiberger Freund des A sich öffentlich zu seiner Aktion bekennt, scheinen also eher gering.

Aufruf Wo ist Ihnen ein Aufkleber mit dem A aufgefallen? Haben Sie Hinweise, was der Buchstabe bedeuten soll? Wie finden Sie die Aktion? Schreiben Sie uns eine E-Mail an: red.freiberg@freiepresse.de.