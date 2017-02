Ein Kampf um jeden Gast

Nach Jahren des Rückgangs haben sich die Besucherzahlen im Dom stabilisiert. Ein Erfolg, der in diesen Tagen selbst kulturellen Leuchttürmen in Dresden schwer fällt.

Von Frank Hommel

erschienen am 21.02.2017



Freiberg. Sie suchen Löwen, Greife, Einhörner, sie suchen Schafe, Eulen, Drachen. Ausgerüstet mit Plan und Klemmbrett gehen Marius und Marwin Walther aus Weißenborn auf die Jagd. Und staunen, was man bei einer Familienführung in einem Gemäuer wie dem Freiberger Dom alles entdecken kann.

Es gab eine Zeit, da wollten bis zu 50.000 Menschen im Jahr diese und ähnliche Entdeckungen machen. Und dann kam das Jahr 2014, als Superintendent Christoph Noth angesichts sinkender Besucherzahlen bis hin zu nur noch 30.000 Gästen im Jahr Alarm schlug, von einem deutlichen Minus in der Kasse berichtete, das der Gemeinde drohte, und mehrere Gästeführerinnen ihr Amt aufgaben, um den Haushalt nicht weiter zu belasten.

Inzwischen, sagen Dompfarrer Urs Ebenauer und Jana Tschapek vom Büro für Tourismus und Musik der Gemeinde, hat sich die Besucherzahl bei rund 35.000 im Jahr stabilisiert. Ebenauer: "Für diese Zahlen brauchen wir uns nicht zu schämen." Er spricht von einem "Riesenerfolg". Insbesondere angesichts der Umstände. Als Ausflugsziel sei Freiberg davon abhängig, wie sich der Städtetourismus in Dresden entwickelt, sagt Tschapek. "Und dort haben im Moment alle zu knaupeln."

"Einen direkten Zusammenhang gibt es insbesondere im Gruppengeschäft", verdeutlicht Anja Fiedler vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing der Stadtverwaltung. "Wird Dresden von den Veranstaltern als Reiseziel weniger integriert, hat dies Auswirkungen auf Freiberg im Hinblick auf ein zusätzliches Ausflugsziel, ebenso ist ein Rückgang als sogenannter Zwischenstopp zu verzeichnen." Sie geht davon aus, dass der Umsatz der Tourismusbranche in Freiberg 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht sank, um 0,5 bis 1 Prozent. Im Vergleich zu 2014 sei aber eine Steigerung von 3,5 bis 4 Prozent nachweisbar.

Gründe dafür, dass sich der Dom in diesem Umfeld behauptet, seien "innovative Formate" wie die Familienführungen oder thematische Führungen, sagt Ebenauer. So geht es am Mittwoch unter dem Motto "Hoch hinaus" bis unters Dach und zu den Glocken. "2016 haben wir gut 30 Kindergruppen da gehabt", berichtet Jana Tschapek. "Manche Termine waren überbucht." Domkantor Albrecht Koch erhofft sich zusätzlichen Schwung vom geplanten Umzug der Tourist-Information an den Schlossplatz: "Das ist eine Aufwertung der Gegend. So rückt auch der Dom ins Zentrum der Wahrnehmung."

Und das Jubiläum "500 Jahre Reformation" soll 2017 eine große Rolle bei den Führungen spielen. Eine große Rolle im Selbstverständnis des Doms spielt auch die Musik. Und beim Programm für 2017 orientiert sich Koch an der Reformation. "Luther hat die Musik neben das Wort gestellt", verdeutlicht der Kantor die Bedeutung des Reformators für die Musikgeschichte. Den Erfolg des Programms bemisst Koch nicht an Zahlen: "Die Qualität muss stimmen. Den Leuten, die kommen, muss gefallen, was sie geboten bekommen." Nur auf sich selbst bezogen soll das Programm des Doms nicht sein. Koch: "Wie dialogfähig sind wir in dieser Zeit? Wie gehen wir mit anderen Religionen um? Wie tolerant sind wir, welches Gottesbild tragen wir vor uns her? Im besten Fall können wir solche Fragen in die Stadt und die Gesellschaft tragen." Und dann kommt die Gesellschaft auch zurück. So wie Katrin Frey mit ihrem Sohn Piet Sachse aus Freiberg. Auch Piet fand die Familienführung äußerst spannend, versicherte er. Es war bereits seine dritte.