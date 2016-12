Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Freiberg

erschienen am 27.12.2016



Freiberg. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus an der Dammstraße in Freiberg ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte mussten einen der Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant behandeln.

Wie die Polizei informierte, wählte ein Zeuge gegen 10.30 Uhr den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Schadensangaben liegen gegenwärtig noch nicht vor. Die Brandursachenermittler haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. (fp)