Ein kulinarischer Grußaus dem Mittelalter

Der Freiberger Bauerhase gehört für viele zur Fastenzeit dazu. In diesem Jahr feiert das Gebäck sein 725. Jubiläum.

erschienen am 13.03.2017



Freiberg. Frank Löser ist sich sicher: Freiberg hat 2017 noch einen Grund mehr zu feiern. Mit Genüssen kennt sich der geborene Lößnitzer, Jahrgang 1944, aus. Er ist zwar Agraringenieur, lebt momentan in Göhren (Mecklenburg-Vorpommern), aber hat die Küche seiner Heimatregion erforscht und durchdrungen. Schließlich ist Löser Autor des Buchs "Freiberger Spezialitäten, aus Küche und Keller". In diesem Jahr, daran möchte Löser erinnern, in diesem Jahr kann eine besondere Spezialität ihren 725. Jahrestag feiern: der Freiberger Bauerhase. "Dieses Rezept hat die Jahrhunderte überstanden und wurde von Generation zu Generation weitergegeben und bewahrt", sagt Löser.

Die Legende über die Herstellung des Bauerhasen verortet die kulinarische Premiere ins Jahr 1292. Freiberg wurde damals vom Markgrafen Friedrich mit der gebissenen Wange besucht. Auf Schloss Freudenstein hielt er Hof. An einem Fastnachtsdienstag - so berichten es die Annalen, worauf Löser hinweist- hatte man allen Tafelfreuden wieder einmal reichlich zugesprochen. "Kurz vor Mitternacht, dem Beginn der Fastenzeit, gelüstete es den Markgrafen nach einem Hasenbraten. Der Kaplan widersprach, denn das hieße die Gebote Gottes zu brechen", schreibt Löser in seinem Buch.

Der Markgraf machte kurzen Prozess: Er bestellte den Koch zu sich, der auf den Namen Bauer hieß, und bestellt einen Hasenbraten. Der Kaplan protestierte weiter. Und da der Koch Witz hatte, wollte er dem Fürst und dem Geistlichen gerecht werden. Aus Kuchenteig formte er einen Körper, der einem Hasenbraten ähnlich sah, spickte ihn mit süßen Mandeln, glasierte ihn und schob ihn in die Backröhre. Als er den "Kuchen" servierte, war die Überraschung gelungen: Der Markgraf hatte so einen "Hasen", den er auch zur Fastenzeit essen durfte und dem Kaplan war auch recht getan. "Der Markgraf war von dieser witzigen Sache so angetan, dass er dieses Gebäck nach seinem Schöpfer ,Bauerhase' nannte" schreibt Löser.

Noch heute wird der Bauerhase in Freiberg gebacken. Das Café Hartmann backt ihn als einziger Konditor in der Bergstadt. In diesen Tagen geht er dort wieder über den Tresen, nachdem er dutzendfach den Ofen verlassen hat. Er sieht noch so aus wie früher. Die Mandelsplitter dürfen nicht fehlen. Davon haben sich auch Josephine Sachse und Michelle Schädlich überzeugt. Die beiden Schülerinnen der zehnten Klasse der Oberschule Brand-Erbisdorf kosteten das berühmte Gebäck. Josephine ist von Kindesbeinen an selbst leidenschaftliche Plätzchenbäckerin. Sie möchte ihr Hobby sehr gern zum Beruf machen, hat eine Bewerbung zur Ausbildung als Konditorin bei Konditorei-Chef Pat Hartmann abgegeben. Vielleicht kann sie bald auch den Bauerhasen selbst backen. (kok)