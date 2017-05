Ein wenig Hoffnung

Nach der Solarworld- Betriebsversammlung lobt der Insolvenzverwalter die Motivation der Mitarbeiter. Kündigungen wird es erst einmal nicht geben.

Von Steffen Jankowski und Kai Kollenberg

erschienen am 17.05.2017



Freiberg. In den vergangenen Tagen hatten nicht nur die Belegschaft von Solarworld in Freiberg den Besuch des Insolvenzverwalters herbeigesehnt. Auch die Stadtverwaltung erhoffte sich einen ersten Eindruck davon, wie Horst Piepenburg das Ruder im angeschlagenen Konzern und seinen sächsischen Tochterunternehmen herumreißen will. Nach der gestrigen Belegschaftsversammlung bei Solarworld in Freiberg keimt nun zumindest wieder die Hoffnung, dass es mit der Photovoltaik in der Bergstadt weitergehen könnte.

Kündigungen seien erst einmal ausgeschlossen, sagte der Sprecher des Insolvenzverwalters nach der Versammlung: "Im Moment ist es wichtig, dass die Leute bei der Stange bleiben." Der Insolvenzverwalter selbst ging allerdings nicht vor die Presse. Er ließ lediglich übermitteln, dass er beeindruckt sei von den motivierten Mitarbeitern in Freiberg und Arnstadt - das Werk in Thüringen hatte er am Tag zuvor besucht. Die Beschäftigten stünden zu ihrer Firma und seien bereit, den Betrieb fortzuführen. Betriebsratchefin Anke Martin-Heede beschrieb die Atmosphäre beim Gespräch in Freiberg als sachlich: "Es gab keine Tumulte, und unsere Fragen sind zum großen Teil beantwortet worden."

Tatsächlich soll die gesamte Produktion möglichst bald weiterlaufen, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters sagte: "Das dient auch dem Substanzerhalt." Allerdings müsse an jeden Produktionsschritt "ein Preisschild" geklebt werden, um später gegenüber Gläubigern und Gericht Rechenschaft ablegen zu können. Piepenburg habe die Führungsriege in Freiberg um Zuarbeiten gebeten, damit er möglichst noch am heutigen Mittwoch mit seinem Team Entscheidungen treffen könne. Zurzeit steht die Zellfertigung in Freiberg still. Die Lieferanten verlangen vorab Geld.

Die Leiharbeiter, die in Freiberg für Solarworld arbeiten, müssen sich dagegen schon jetzt dafür wappnen, dass sie künftig nicht mehr beim Solarzellenhersteller eingesetzt werden. Hintergrund für diesen Schritt sei, dass dieser Personenkreis - laut Betriebsrat handelt es sich um rund 250 Beschäftigte - keinen Anspruch auf Insolvenzgeld habe, sagte Piepenburgs Sprecher.

Das Insolvenzgeld, das die Arbeitgeber über eine Umlage finanzieren, wird über die Arbeitsagentur ausgezahlt, sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Die Prüfung der entsprechenden Anträge, die am Freitag für die Freiberger Solarworld-Töchter gestellt worden sind, kann aber laut Insolvenzverwalter mehrere Wochen oder gar Monate dauern. Aus diesem Grund soll das Insolvenzgeld im Falle von Solarworld über eine Bank vorfinanziert werden und damit die Lohn- und Gehaltszahlung für Mai, Juni und Juli abgesichert werden. Die betroffenen Mitarbeiter müssten dafür eine Abtretungserklärung unterschreiben - auch das war ein Thema auf der gestrigen Versammlung.

Angaben des Betriebsrates zufolge sind in Freiberg bei Solarworld Industries Sachsen 1150 Mitarbeiter und bei Solarworld Innovations 140 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Großteil der Kollegen hatte die knapp zweistündigen Zusammenkunft besucht. Dicht an dicht drängten sich die Mitarbeiter in der Kantine im ersten Stock der Waferfabrik im Gewerbegebiet Freiberg Ost, die Zufahrtsstraße und der Parkplatz standen voller Fahrzeuge.

Ein Vertreter des Rathauses nahm an der Versammlung nicht teil. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) telefonierte aber mit Horst Piepenburg. Er habe noch einmal deutlich gemacht, dass er den Insolvenzverwalter unterstützen wolle, sagte der OB. Zudem wolle die Stadt gemeinsam mit der sächsischen Wirtschaftsförderung versuchen, einen Nachfolger für die Gewerbeflächen zu finden, die Solarworld bereits jetzt in Freiberg aufgeben wolle.