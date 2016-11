Einblicke in das Leben des "Macheten-Manns"

Der Prozess vor dem Chemnitzer Landgericht enthüllt Details aus dem Leben von Fehri A.. Er hielt sich zwar lange in Berlin auf. In Sachsen hat er aber persönliche Beziehungen knüpfen können.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 18.11.2016



Freiberg. Viel hat Fehri A. vor dem Landgericht Chemnitz noch nicht gesprochen. Der aktuelle Prozess dreht sich um den Freiberger Netto-Markt an der Chemnitzer Straße, in dem A. Angestellte bedroht haben soll. Hinzu kommen Einbrüche, ein Vorfall in einem Döner-Imbiss, bei dem A. dem Besitzer eine Schreckschusswaffe an den Kopf gehalten und später vor der Polizei mit seinem Auto durch die Altstadt geflüchtet sein soll. Der Angeklagte, der als sogenannter "Macheten-Mann" zu zweifelhafter Prominenz gekommen ist, schweigt dazu. Dennoch hat das Verfahren Einblicke in das Leben von Fehri A. gewährt. Die "Freie Presse" fasst sie zusammen.

Sein Leben in Tunesien: Fehri A. äußerte sich selber nicht im Detail zu seinem Lebenslauf. Stattdessen verlas der vorsitzende Richter am ersten Verhandlungstag eine Passage aus einem Berliner Urteil. Demnach wurde A. am 8. Juli 1992 in der Stadt Tunis in Tunesien geboren. Sein Vater arbeitete als Krankenhausarzt. Fehri A. war das älteste Kind, er hat noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Einen Bruch gab es in seinem Leben, als sein Vater inhaftiert und erst nach drei Jahren wieder freigelassen wurde. A. entschloss sich deswegen, das Land zu verlassen. Über Italien kam er nach München und später nach Berlin. Kontakt zu seiner Familie habe er nicht mehr, sagte A. vor Gericht.

Sein Leben in Deutschland: In Berlin schlug sich Fehri A. mit Jobs durch - unter anderem auf einer Baustelle. A. gab vor Gericht an, er habe die Schule nach der siebten Klasse verlassen und Friseur gelernt. Aus einer früheren Beziehung hat er eine Tochter, die 2010 geboren wurde. Als er Ende vergangenen Jahres in Haft saß, wurde er zudem Vater eines Sohnes. Mit dessen Mutter führt er nach eigenen Worten noch immer eine Beziehung. Seine Tochter besuchte er vor seiner Haft regelmäßig. In der Berliner Zeit soll A. zudem eine Beziehung mit einer vier Jahre älteren Studentin geführt haben.

Sein Auftreten: Fehri A. lächelt viel auf der Anklagebank. Mal huscht ihm ein Lachen durchs Gesicht, mal schaut er amüsiert, wenn Zeugen aussagen. Oder er zeichnet in einem Heftchen, das er mit sich führt. Einen echten Gefühlsausbruch gab es bisher nicht. Nur einmal wurde A. emotional. Da erkundigte er sich bei einem Polizeibeamten, wo sein Haustier - ein Kaninchen - abgeblieben sei. Der Zeuge konnte ihm nicht helfen. A.s Anwalt musste seinem Mandanten, der unzufrieden wirkte, erläutern, dass der Beamte der falsche Ansprechpartner sei.

Seine Waffen: Mehrere Zeugen, die bei dem "Macheten"-Vorfall im Netto-Markt vor Ort waren, haben vor dem Landgericht bisher ausgesagt. Eine Machete, ein Schwert oder sonst eine Waffe hat von ihnen keiner gesehen. Sie geben alle nur an, dass A. einen langen Gegenstand mit sich geführt hat, der in ein blaues Tuch eingehüllt war. Allenfalls einen Griff wollen einige gesehen haben. Ihren Beschreibungen zufolge soll er golden verziert gewesen sein. Die Polizei geht deswegen davon aus, dass A. im Netto-Markt ein Samurai-Schwert mit sich führte. Das Schwert wurde in einem gestohlenen Auto in Berlin gefunden. Da sich in dem Wagen auch Diebesgut aus einem Einbruch in Lichtenberg befand, für den A. verantwortlich sein soll, geht die Polizei davon aus, dass das Schwert Fehri A. gehört. Es war aber wohl nicht die einzige Klinge, die A. in seinem Besitz hatte. In einem Zimmer im Asylbewerberheim, in dem A. gelebt haben soll, wurden noch ein Bajonett und ein Schwert gefunden.