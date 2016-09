Einbruch: 14.000 Euro Schaden in Schweinezuchtanlage

erschienen am 27.09.2016



St. Michaelis. Eine Schweinezuchtanlage im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis ist von Unbekannten verwüstet worden. Die Geschäftsführerin der Schweinproduktion Burkersdorf GmbH, Heike Wagner, bestätigte, dass sich ein derartiger Vorfall Ende vergangener Woche am Standort ereignet habe. Laut Erkenntnissen der Polizei haben sich der oder die Täter in der Nacht vom 23. auf den 24. September Zugang zu dem Gelände verschafft. Vier Futterträge seien umgestoßen worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Zwei wurden dabei zerstört. Die Ermittler gehen von einem Schaden in Höhe von 14.000 Euro aus. Sie haben die Untersuchungen aufgenommen, nachdem gestern die Tat der Polizei gemeldet wurde.

Über einen möglichen Hintergrund der Tat wollte Geschäftsführerin Heike Wagner nicht spekulieren. Sie schloss aber aus, dass der oder die Täter Anwohner der Zuchtanlage seien. Die Täter kämen "auf keinen Fall aus der nahen Bevölkerung", sagte Wagner. "Zu ihnen hatten wir immer ein gutes Verhältnis." Ob der Vorfall einen politischen Hintergrund hat, ist derzeit offen. Der Polizei liegen dazu keine Erkenntnisse vor.

Die Schweinezuchtanlage in St. Michaelis wird aktuell saniert. Unter anderem werden die Ställe modernisiert und die Emissionsanlagen erneuert. Am Ende sollen in St. Michaelis 1600 Sauen Platz finden. Das wären laut Angaben des Unternehmens deutlich weniger Tiere als zuletzt. Es betont zudem, dass durch die Modernisierung des Standortes die Geruchsbelastung noch einmal sinken werde. Bereits durch den Bau einer Biogasanlage habe der Geruch deutlich abgenommen. (kok)