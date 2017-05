Einbruch in Geschäft: Polizei sucht Zeugen

erschienen am 11.05.2017



Freiberg. Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Freiberg sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Mittwoch 18.15 Uhr zu Donnerstag 7.45 Uhr hebelten die Unbekannten das Fenster eines Ladens an der Erbischen Straße auf und gelangten in die Räume. Offenbar wurden die Einbrecher gestört und verließen daraufhin fluchtartig das Geschäft. Gestohlen haben sie nichts. Es entstand ein Schaden von rund 3 000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Ermittler prüfen, ob es möglicherweise Zusammenhänge zu ähnlichen Taten aus jüngster Zeit gibt. So waren bei der Polizei am Samstagmorgen drei Einbrüche oder versuchte Einbrüche in Geschäfte und Lokalitäten angezeigt worden. Die Taten ereigneten sich an der Frauensteiner Straße, an der Untergasse und an der Straße Eherne Schlange. Zudem schlugen Unbekannte in der Nacht zum 4. Mai 2017 das Fenster eines Geschäfts an der Straße Am Bahnhof ein. Der Gesamtschaden bei diesen vier Taten belief sich auf rund 3500 Euro.

Die Polizei in Freiberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03731 70-0.