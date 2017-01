Eisbahn auf Schloss Freudenstein wieder geöffnet

erschienen am 06.01.2017



Freiberg. Von einer Hebebühne aus haben Freitagvormittag Mitarbeiter der Freiberger Firma Blitzschutz Engler auf den Dächern auf der der Innenseite des Schlosses Freudenstein beräumt. Schließlich steht Freitagabend auf der Eisbahn im Schlosshof das Stadtderby im Eishockey auf dem Programm: mit dem Brutal Gartenteam und den EHF Piraten. Wegen der Schneemassen war die Eisbahn am Donnerstag geschlossen geblieben. Freitagnachmittag können die Kufenflitzer wieder ihre Runden drehen. "Die Arbeiten sind abgeschlossen, das Dach ist beräumt, die Eisfläche präpariert", teilte die Betreiberfirma Gastro Service Mittelsachsen am frühen Freitagnachmittag mit. Übrigens profitiert die Terra mineralia von der Eisbahn: "In unseren Museumsshop kommen mehr Leute", so Terra-Chefin Anna Dziwetzki. (hh)