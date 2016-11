Elternrätin: "Schule ist, wenn man trotzdem lacht"

Mit der Verteilung von Handzetteln in Freiberg hat gestern eine Protest- initiative gegen Unterrichtsausfall begonnen. Die Resonanz stellte die Organisatoren noch nicht zufrieden.

Von Frank Hommel und Wieland Josch

erschienen am 24.11.2016



Freiberg. Heiko Thiemer mochte seine Enttäuschung nicht verbergen. Eigentlich hat der Chef des Elternrats des Schollgymnasiums die Schüler und Eltern aller Schulen der Stadt aufgerufen, sich der Protestaktion gegen Unterrichtsausfall anzuschließen. Als die Aktion gestern mit der Verteilung von Handzetteln startete, auf denen etwa eine Reform des Schulgesetzes und eine Verminderung des Lehrermangels gefordert werden, sah er seinen Einsatz nicht belohnt. "Vertreter der Silbermann- und der Karl-Günzel-Grundschule haben sich ihren Anteil Flyer abgeholt", erzählte Thiemer. "Von den anderen Schulen kam niemand."

Er habe sich vor der Aktion nicht vorstellen können, wie schwer es sei, mit anderen Elternräten eine Kommunikation aufzubauen, sagte Thiemer gestern. Dabei gehe das Thema Bildung alle an - trotz des von der Landesregierung Ende Oktober angekündigten, millionenschweren Maßnahmenpakets gegen den Lehrernotstand. "Wir vermissen noch die Erklärung, wie das alles umgesetzt werden soll", sagte Thiemer. Das wird vorerst auch so bleiben, denn laut Kultusministerium müssten zur Umsetzung des Pakets zahlreiche Rechtsvorschriften geändert werden. Es könne noch nicht gesagt werden, wann dieser Prozess abgeschlossen sei.

Also will Thiemer weitermachen - und die Probleme an den Schulen vor allem jenen Bürgern nahe bringen, die im Alltag weniger damit zu tun haben. Die Bildungsmisere betreffe letztlich alle, die Auswirkungen würden überall zu spüren sein. Eltern, die gestern bei der Flyer-Verteilung dabei waren, stimmen dem Urteil zu. Andreas Nobst etwa, dessen Tochter die 5. Klasse im Haus Dürer des Schollgymnasiums besucht. "Anfang des Schuljahres war es ganz schlimm", sagte er. "Da gab es jede Woche einen neuen Stundenplan." Besonders betroffen seien höhere Klassen, dort vor allem das Fach Physik. "Es wurde zunächst einmal Flickschusterei betrieben", urteilt Susanne Bock, die zwei Kinder am Gymnasium, eines in einer Grundschule und ein weiteres an einem Berufsschulzentrum hat. Es könne unmöglich so weitergehen.

Das findet auch Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD). "Wir haben als Stadt sehr viel in moderne Schulen investiert, allerdings nützt die beste Infrastruktur nichts, wenn Wissen nicht vermittelt werden kann", erklärte der OB der "Freien Presse". Deshalb dürfen die Protestierer ihre Aktion am nächsten Mittwoch auch beim Christmarkt vorstellen und dem Weihnachtsmann auf der Bühne Wunschzettel übergeben. Ursprünglich wollte der Elternrat des Gymnasiums dafür die Eröffnung nutzen. "Dies mussten wir ablehnen", sagte Krüger. Die Verwaltung habe befürchtet, die maximale Anzahl der Besucher vor der Bühne könnte überschritten werden. Krüger: "Beim Thema Sicherheit kann ich keine Kompromisse eingehen."

Dass die Situation zumindest zu Schuljahresanfang auch in Freiberg angespannt war, hatte Lutz Steinert von der Sächsischen Bildungsagentur Chemnitz bereits vor Wochen eingeräumt. Am Schollgymnasium seien im August 175 Stunden ausgefallen. Wie es an anderen hiesigen Schulen aktuell aussieht, mochte er auf eine neuerliche Anfrage nicht mitteilen. Er verwies lediglich auf eine Statistik des vorigen Schuljahrs. Danach waren bei den Grundschulen die Böhme- und die Günzel-Schule mit 4,0 sowie 3,7 Prozent außerplanmäßigem Unterrichtsausfall betroffen. An der Ohain-Oberschule fielen 2015/16 sogar 5,7 Prozent der Stunden aus. Die Situation quittiert Michaela Saurenz, Elternrätin der Agricola-Grundschule, mit Humor. "Die Lehrer geben ihr Bestes, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut", sagt sie. "Die Belastung ist hoch. Wie war das: Schule ist, wenn man trotzdem lacht!"