Erfolgreiche Nachwuchshandwerker in Freiberg geehrt

erschienen am 27.01.2017



Freiberg (dpa/sn) - Die besten sächsischen Nachwuchshandwerker sind in Freiberg mit Blumen und Wertgutscheinen geehrt worden. Im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks «Profis leisten was» kamen von 117 Bundessiegern drei aus Sachsen, wie der Sächsische Handwerkstag am Freitag mitteilte. Zu ihnen gehören die Uhrmacherin Lisa Holstein aus Glashütte, Hörgeräteakustikerin Sarah Böhm aus Zschopau sowie Metallbauer Maximilian Jähnig von der Willig Fahrzeugbau GmbH in Mühlau.

An dem deutschlandweiten Endausscheid im Berufswettbewerb nahmen 50 junge Handwerker aus Sachsen teil. Voraussetzung war die Mindest-Note «Gut» bei der Gesellenprüfung, bewertet wurden zudem Arbeitsproben und Gesellenarbeiten. Insgesamt waren aus allen Bundesländern 813 Landessieger in 125 Wettbewerbsberufen beteiligt.