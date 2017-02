Erste Grippetote in Mittelsachsen

erschienen am 28.02.2017



Freiberg. Die Grippewelle in der Region hat ein erstes Todesopfer gefordert. Wie Landratsamt-Sprecher André Kaiser am Dienstag bestätigte, ist in der vorigen Woche eine 88-jährige Frau aus dem Raum Mittweida an den Folgen der Erkrankung verstorben. 2016 war ebenfalls eine Seniorin nach der Grippeerkrankung gestorben.

In der vergangenen Woche waren dem Gesundheitsamt des Landkreises 184 per Labor bestätigte Fälle der gefährlichen Influenza gemeldet. Der Impfstatus von 124 Betroffenen war laut Kaiser unbekannt, 44 Personen waren ungeimpft und 16 Personen geimpft. Damit sinkt die Zahl der Erkrankten: In der Woche zuvor waren noch 228 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle gemeldet. 74 Personen waren ungeimpft und 13 geimpft. (grit)