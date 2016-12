Extra-Überweg am Bebelplatz? Zuständiges Landesamt winkt ab

Wer an Freibergs wichtigster Kreuzung die Annaberger Straße überqueren will, muss vier Fußgängerampeln in Kauf nehmen. Das wird auch so bleiben: Eine zusätzliche Fußgängerfurt wäre zu aufwändig.

Von Frank Hommel

erschienen am 22.12.2016



Freiberg. Wer vom Kaufland am Bebelplatz in Freiberg zu Fuß den kleinen Parkplatz am Johannisgraben erreichen möchte, braucht starke Nerven. Denn die Annaberger Straße kann man im Bereich der wichtigsten Kreuzung Freibergs - am Bebelplatz kreuzen B 101 und B173 - nicht überqueren. Es gibt keinen Überweg, sondern ein Geländer. Fußgänger müssen also zunächst über die Schiller-, dann die Wall-, dann die Chemnitzer Straße auf eine kleine Verkehrsinsel und schließlich von dort auf die rechte Seite der Annaberger Straße. Und jedes Mal heißt es: Warten an der Fußgängerampel.

"Hätte man da beim Ausbau der Kreuzung nicht gleich einen Überweg schaffen können?" Mit dieser Frage wendete sich ein Leser nun an die "Freie Presse". Im Verkehrskonzept der Stadt habe es doch geheißen, alle Verkehrsteilnehmer einzubeziehen - also auch die Fußgänger. Beim Ausbau der B173 war die Kreuzung in der Tat wochenlang gesperrt. Haben die Verantwortlichen also die Chance versäumt, dabei gleich einen Überweg mit zu schaffen? "Möglicherweise wäre es im Vorfeld der Baumaßnahme möglich gewesen, ein solches Ansinnen zu prüfen und die Planungen entsprechend zu gestalten", räumt Antje Liebernickel vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung ein. Allerdings haben zu der vorhandenen Anlage bisher keinerlei Beschwerden oder Anfragen vorgelegen, sagt sie. Und: "Der Verkehrsentwicklungsplan trifft zu dieser Kreuzung keine Aussagen." Es habe somit kein Anlass bestanden, die Planung einer solchen Querungsmöglichkeit anzuregen.

Für Bundesstraßen zuständig ist nicht die Stadtverwaltung, sondern das Landesamt für Straßenbau und Verkehr des Freistaats, kurz Lasuv. Dort steht man dem Anliegen aber äußerst skeptisch gegenüber: "Die Anordnung einer solchen Fußgängerfurt wäre mit großen Aufwendungen verbunden", erläutert Sprecherin Nicole Wernicke. "Als bauliche Maßnahmen wären die Gehwege abzusenken, ein zusätzlicher Signalmast mit der erforderlichen Kabeltrasse zu errichten, die Haltelinien neu zu markieren und die in der Fahrbahn eingebrachten Induktionsschleifen neu zu verlegen." Das vorhandene Steuergerät der Ampel sei für zusätzliche Fußgängersignale nicht erweiterbar, sodass ein neues Steuergerät mit komplett neuer Software installiert werden müsste.

Und: "Ein komfortables, durchgängiges Queren der Annaberger Straße wäre zudem mit dieser Furt nicht zu erreichen", gibt Wernicke zu bedenken. Denn: "Die in der Zufahrt befindliche Insel würde die Furt in zwei Abschnitte teilen, die in unterschiedlichen Phasen freigegeben werden müssten." Weil die Furt so lang sei, kämen bei einer Grünphase nicht viele Autos durch. Die Lasuv-Sprecherin hat für die Fußgänger stattdessen einen Tipp parat: Bis zur nächsten Fußgängerampel am Abzweig Olbernhauer Straße seien es vom Bebelplatz aus nur 160 Meter.