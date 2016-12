Fahrlässiger Jäger? Projektil trifft Auto in Bräunsdorf

erschienen am 28.12.2016



Oberschöna OT Bräunsdorf. Ein Projektil hat am Dienstagvormittag den linken Scheinwerfer sowie den linken Kotflügel eines Citroën in Bräunsdorf beschädigt. Der 47-jährige Fahrer war mit dem Wagen auf der S 205 in Richtung Freiberg/Kleinwaltersdorf unterwegs als er und seine Beifahrerin ein undefinierbares Geräusch an der Front ihres Autos vernahmen. Der Schaden lässt laut Polizei darauf schließen, dass ein Projektil das Fahrzeug getroffen hat. Beide Insassen blieben unverletzt.

Wie die Beamten weiter mitteilten, hatte es am Dienstag auch eine Treibjagd in einem kleinen Waldgebiet bei Bräunsdorf gegeben. Geprüft wird nun, ob der Schuss während dieser Treibjagd abgegeben wurde. Der Schaden am Citroën beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (fp)