Fall der zerstückelten Leiche: Beidseitige Revision

erschienen am 19.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Das Urteil im Fall der zerstückelten Leiche vom Gimmlitztal wird nicht rechtskräftig. Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben Revision eingelegt. Von beiden Seiten seien entsprechende Schreiben eingegangen, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Montag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Die Staatsanwaltschaft begründete ihre Entscheidung mit dem aus ihrer Sicht zu geringen Strafmaß, das im Widerspruch zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) stünde. «Wir glauben, dass die lebenslange Freiheitsstrafe angemessen wäre», erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Am vergangenen Dienstag hatte das Dresdner Landgericht den sächsischen Kriminalbeamten Detlev G. im zweiten Anlauf wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt - zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und sieben Monaten. Wie schon in der ersten Verhandlung um die zerstückelte Leiche des hannoverschen Geschäftsmannes im Osterzgebirge verhängten die Richter damit erneut keine lebenslange Freiheitsstrafe - wie eigentlich vom BGH in der Revision gefordert worden war.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit der Tatsache, dass das 59-jährige Opfer hatte getötet und geschlachtet werden wollen. Es müsse einen Unterschied geben, ob man jemanden tötet, der das unbedingte Verlangen danach hat, oder jemanden, der nicht getötet werden will, hatte einer der Richter erklärt.