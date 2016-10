Fast ein Klassiker: Freiburg statt Freiberg

Ein Verlag aus Lübeck hat auf einer Postkarte vier falsche Bildunterschriften fabriziert. Ein Fall für das hauseigene Rekordbuch, sagt der Geschäftsführer.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 05.10.2016



Freiberg/Lübeck. Diese Postkarte hat das Zeug, ein begehrtes Sammlerstück zu werden. Auf jeden Fall will der Lübecker Schöning-Verlag sie in sein Buch der Deutschlandrekorde aufnehmen, wie Boris Hesse mitteilt. Dabei ist dem Geschäftsführer das mit "Erzgebirge" betitelte Produkt aus seinem Hause sogar ein bisschen peinlich: "Schließlich arbeite ich schon über ein Jahrzehnt hier, und noch nie habe ich mehrere Fehler auf einer Karte vereint gesehen, so wie hier."

Gleich vier Unstimmigkeiten waren Martin Sonntag aufgefallen, als ihm die Karte vor kurzem in die Hände fiel. Das Foto vom Freiberger Rathaus sei mit "Freiburg" unterschrieben, die Pressnitztalbahn als "Prenitztalbahn" verhunztdeutscht und die Weißeritztalbahn per Doppel-S in "Weisseritztalbahn" umbenannt worden. Auch die Beschriftung "Chemnitz, Steinerne Wald" holpere, schrieb der Mathe-Professor der TU Bergakademie an den Verlag und das Freiberger Kulturamt.

Er habe - "wie Chefs so sind" - erst einmal nicht glauben wollen, dass alle Anmerkungen korrekt sind, bekennt Geschäftsführer Hesse. Er müsse aber leider zugeben, "dass alles stimmt, was nicht stimmt." Da helfe es nicht, dass ,wie in diesem Fall, der Verlag schon die zweite Auflage gedruckt habe: "Und die richtig!" Zuvor aber scheine niemand der 3000 Käufer dieser Karte etwas bemerkt zu haben. Immerhin sei diese Karte seit mehr als drei Jahren auf dem Markt gewesen: "Nun ja, wir haben zwar keinen Bildungsauftrag, aber unser Slogan ist 'Deutschland ist schön - wir zeigen es'; und das dann bitte auch richtig."

Angesichts der vielen Fehlerquellen, sei die tatsächliche Quote an Mängelexemplaren sehr gering, erläutert der Schöning-Manager: "Der Fotograf kann das Bild schon falsch beschriftet haben, die Redakteurin hat sich vertan oder der Designer sich vertippt." Immerhin drucke der Verlag mehr als 20 Millionen Karten im Jahr und habe fast 25.000 verschiedene Karten. Davon seien in diesem Jahr bisher nur vier Stück fehlerhaft gewesen - in der Regel durch Tippfehler. "Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass jetzt, da die neue Karte verfügbar ist, niemandem die Fehler aufgefallen sind", gesteht der Geschäftsführer.

Offensichtlich habe aber noch ein Händler "alte" Exemplare der ersten Auflage in seinem Kartenständer gehabt. "Wäre die alte Karte noch bei uns im Sortiment, würde ich die Reste vernichten und die Karte (korrekt) nachdrucken lassen - vorausgesetzt, sie war erfolgreich". Diese Karte sei - trotz der Fehler - erfolgreich gewesen und nun richtig nachgedruckt worden, erklärt Boris Hesse und sendet postwendend die richtige Originalkarte aus dem Lager an die "Freie Presse".

Der Freiburg-Fauxpas sei "leider fast schon ein Klassiker geworden", urteilt Professor Sonntag. Auch Gäste der Bergakademie soll er schon in die Irre oder besser in die gut 700 Auto-Kilometer entfernte Großstadt im Breisgau geführt haben ...