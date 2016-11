Felix Schoeller Group: Entlassungen im Weißenborner Werk

erschienen am 07.11.2016



Weißenborn. Im Papierwerk der Felix Schoeller Group in Weißenborn stehen Entlassungen an. Dies teilte der in Osnabrück beheimatete Konzern der "Freien Presse" mit. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, konnte eine Konzernsprecherin noch nicht sagen. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat hätten gerade erst begonnen. Am Montagnachmittag war die Belegschaft bei einer Betriebsversammlung über den Schritt informiert worden.

Der Arbeitsplatzabbau ist laut Schoeller Teil einer Strategie, um den Standort im Erzgebirge zukunftsfähig zu machen. So sollen ab kommendem Jahr auch mehrere Millionen Euro in den Standort investiert werden, um wettbewerbsfähigere Sparten auszubauen. Die Konzernsprecherin sprach von Investitionen im einstelligen Millionenbereich, ohne die Investitionshöhe zu konkretisieren.

In Weißenborn werden aktuell größtenteils klassische Fotopapiere hergestellt. Der Markt für diese Produkte ist aber durch die Digitalfotografie stark rückläufig. Schoeller will deswegen andere Bereiche in der Weißenborner Produktion ausbauen. Dazu zählen Digital-Media-Papiere, die in Digitaldruckern zum Einsatz kommen, und Release-Papiere. Release-Papiere sind Folien, die von Klebeflächen aller Art abgezogen werden, wenn diese zum Einsatz kommen sollen. "Ältere und weniger effiziente Anlagen sollen geschlossen und die Produkte auf die größeren und moderneren Nalgen, die sich ebenfalls im Werk befinden, verlagert werden", heißt es in der Pressemitteilung. (kok)