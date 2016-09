Felix Schoeller Group beantragt Kurzarbeit in WeiÃŸenborn

Felix Schoeller Group beantragt Kurzarbeit in Weißenborn

Die Auftragslage macht der Papierfabrik zu schaffen. Mit der Reduzierung der Arbeitszeit reagieren die Verantwortlichen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 20.09.2016



Weißenborn. Erste Gerüchte, dass die Auftragslage der Felix Schoeller Group in Weißenborn zurzeit nicht gerade rosig ist, hatte es in den vergangenen Wochen gegeben. Doch bisher war es nicht mehr als das. Nun hat die Unternehmensgruppe auf Anfrage der "Freien Presse" bestätigt, dass für zwei der vier Produktionsbereiche in Weißenborn Kurzarbeit beantragt wurde.

Rund 300 von 820 Beschäftigten sind betroffen. Bis zum Jahresende wollen die Verantwortlichen auf diese Weise auf die aktuelle Produktionslage reagieren. Der Standort steht aber nicht zur Debatte. "Dieses vollintegrierte Werk ist neben dem Stammwerk in Osnabrück der wichtigste Standort", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Felix Schoeller Group stellt in Weißenborn sogenannte "Silbersalzpapiere" her, auf denen Fotos gedruckt werden. Über 500 Sorten werden speziell im Erzgebirgsort produziert. Und genau hier liegt das Problem: Die digitale Fotografie macht den klassischen Fotos Konkurrenz. Bereits jetzt gibt es beispielsweise Bilderrahmen, die komplett digital arbeiten. Das klassische Fotopapier wird damit immer weniger benötigt.

"Der Markt für die traditionellen Silbersalzpapiere ist weiterhin stark rückläufig", sagt die Sprecherin. "Hinzu kommt eine strategische Entscheidung eines Kunden, sich aus bestimmten Produktsegmenten, die wir bislang bedient haben, zurückzuziehen. Auf diese Entscheidung konnten wir keinen Einfluss nehmen." Zwar bemühe sich die Schoeller-Gruppe, neue Geschäfte zu erschließen. "Die in diesen Bereichen erzielten Erfolge reichen aber in diesem Jahr nicht aus, die Einbußen vollständig zu kompensieren."

In einem ersten Schritt haben die Mitarbeiter deswegen Überstunden abgesetzt, die sich auf ihren Zeitkonten angesammelt hatten. So sollte Kurzarbeit vermieden werden. Mittlerweile war dieser Schritt aber notwendig. Für zwei Betriebsbereiche wurde bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet. Wie die Arbeitsagentur bestätigte, sei dieser Schritt bis zum 31. Dezember genehmigt. Demnach übernimmt die Arbeitsagentur einen Teil des nicht gezahlten Lohns. Denn Beschäftigte in Kurzarbeit erhalten vom Arbeitgeber weniger Gehalt. Diesen Verlust gleicht die Bundesagentur für Arbeit mit dem Kurzarbeitergeld zumindest teilweise aus. Sie zahlt 60 Prozent des entgangenen Nettobetrags. Bei Angestellten mit Kindern übernimmt die Agentur 67 Prozent.

Offen ist laut Schoeller aber, wie die Kurzarbeit im Detail umgesetzt wird. In welchem Umfang die wöchentliche Arbeitszeit reduziert wird, lasse sich nicht pauschal beantworten, sagte die Sprecherin. "Wir streben an, in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung und den Gewerkschaften so flexibel wie möglich auf den Auftragseingang zu reagieren. Daher wird es auch Monate ohne Kurzarbeit geben."

Von der Gewerkschaft IGBCE gab es gestern keinen Kommentar. Der zuständige Kollege sei im Urlaub, hieß es beim Gewerkschaftsbezirk Dresden-Chemnitz. Der Vertreter im Weißenborner Werk war nicht zu erreichen.