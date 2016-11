Felix Schoeller Group investiert, entlässt aber Mitarbeiter

Der Osnabrücker Konzern will seinen Weißenborner Standort fit für die Zukunft machen. Zwei Produktionsbereiche sollen ausgebaut werden. Doch es gibt offene Fragen.

Von Kai kOllenberg

erschienen am 08.11.2016



Weißenborn. Um die Papierfabrik der Felix Schoeller Group in Weißenborn stand es zuletzt nicht gut. Für 300 der insgesamt 820 Beschäftigten hatte der Konzern in diesem Jahr Kurzarbeit angemeldet. Sie ist bis Ende des Jahres von der Arbeitsagentur genehmigt. Doch nun steht der nächste Einschnitt bevor. Die Felix Schoeller Group wird den Produktionsstandort neu strukturieren, wie der Konzern gestern Nachmittag mitteilte. Damit sind Investitionen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich verbunden, wie eine Unternehmenssprecherin der "Freien Presse" bestätigte. Allerdings auch Entlassungen.

Genaue Zahlen über die Zahl der anstehenden Kündigungen waren am Montag von Unternehmensseite nicht zu erfahren. "Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat haben begonnen", so die Sprecherin. Deswegen sei es zu früh, über Zahlen zu spekulieren. Die Mitarbeiter würden regelmäßig über den neuesten Stand der Gespräche informiert. So hatte es der Konzern nach eigener Aussage auch in den vergangenen Monaten gehalten. Die Belegschaft sei im August und September darüber informiert worden, dass der Umbau des Weißenborner Werks angegangen werden solle. Gestern Nachmittag wurden dann der Mitarbeiterschaft die Grundzüge vorgestellt. Der Betriebsratsvorsitzende war gestern für ein Statement nicht zu erreichen.

Die wirtschaftliche Achillesferse des Weißenborner Werks bildet die Herstellung des klassischen Fotopapiers, das hier schwerpunktmäßig produziert wird. Dieser Markt ist durch die Digitalfotografie unter Druck geraten. Es werden kaum noch Fotos entwickelt, stattdessen werden sie digital auf dem Handy oder dem Computer versendet. Aus diesem Grund hatte Schoeller zuletzt einen umsatzstarken Großkunden verloren. Mit der Kurzarbeit reagierte der Konzern darauf. Zusätzlich soll nun ein Umbau das Werk zukunftsfähig machen.

Vor allem zwei Produktsparten will Felix Schoeller in Weißenborn ausbauen. Zum einen sind dies Digital-Media-Papiere, die in Digitaldruckern verwendet werden, und Release-Papiere. Release-Papiere sind Folien, die von Klebeflächen aller Art vor deren Einsatz abgezogen werden. Diese Papiere sollen in Weißenborn "so wettbewerbsfähig wie möglich" produziert werden, hieß es von Seiten der Felix Schoeller Group. Dies sei mit Anpassungen verbunden: "Ältere und weniger effiziente Anlagen sollen geschlossen und die Produkte auf die größeren und moderneren Anlagen, die sich ebenfalls im Werk befinden, verlagert werden." Die angekündigten Investitionen sollen 2017 und 2018 durchgeführt werden. Unklar ist, wann genau sie starten. Dies hänge auch von etwaigen Lieferzeiten für die Ausrüstung ab, so die Unternehmenssprecherin.

Am Weißenborner Standort selbst will der Konzern nicht rütteln. Dies hatten die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten betont. Gestern erneuerte der Konzern dieses Bekenntnis. "Im Fokus unserer Maßnahmen steht die Zukunftssicherung des Werkes Weißenborn", wird Guido Hofmeyer in der Pressemitteilung zitiert. Hofmeyer betreut im Konzern das operative Geschäft. "Daher ist das umfangreiche Investitionsprogramm auch als ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung zu diesem Standort zu verstehen", so Hofmeyer.

Welche Auswirkungen der Umbau eines der wichtigsten Arbeitgeber für die Kommune hat, blieb gestern offen. Bürgermeister Udo Eckert (FDP) äußerte sich zur Entwicklung auf Anfrage nicht: Solange er keine konkreten Informationen von der Felix Schoeller Group habe, kommentiere er dies nicht.