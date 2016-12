Festgottesdienst im Dom live im Radio

erschienen am 22.12.2016



Freiberg. Am Neujahrsmorgen um 10 Uhr findet im Freiberger Dom ein Festgottesdienst statt, den auch MDR Kultur überträgt. Laut Dompfarrer Urs Ebenauer und Domkantor Albrecht Koch ist das Thema die Erinnerung an das 480. Jubiläum der Einführung der Reformation in Freiberg. Gleichzeitig soll der Gottesdienst Startsignal für das 500. Jubiläumsjahr des Thesenanschlags Martin Luthers sein.

Gespielt werden von der Freiberger Domkurrende und dem Ensemble Freiberger Dom-Music Werke von Hans Leo Hassler, Albinus Fabricius und dem ehemaligen Freiberger Petri-Organisten Andreas Hammerschmidt. (emst)