Festival: Kultursommer zieht Ã¼ber 100.000 GÃ¤ste an

Festival: Kultursommer zieht über 100.000 Gäste an

erschienen am 21.09.2016



Mittweida/Freiberg Die 23. Auflage des Mittelsächsischen Kultursommer hat in diesem Jahr rund 100.200 Gäste gezählt. Damit ist die Besucherzahl aus dem Vorjahr (knapp 100.000 Zuschauer) übertroffen worden. Bei dem Festival fanden 47 Veranstaltungen an 37 Orten und an 14 Wochenenden statt. Diese Bilanz hat Heribert Kosfeld, der Vorsitzende des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer, am Mittwoch gezogen. Finanziert wird der Kultursommer über Gelder des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen, des Landkreises Mittelsachsen, das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe".

58 Prozent des Etats erwirtschaftet der Verein über Eintrittsgelder und Sponsoren. Zu den Höhepunkten gehörten die Burg der Märchen auf Kriebstein mit über 3100 Besuchern, das Sängertreffen in Lichtenwalde mit 600 Mitwirkenden und knapp 2000 Zuschauern und die Veranstaltung Kunst am Wasser an der Talsperre Kriebstein, für die sich über 20 Künstler beworben hatten. Am historischen Besiedlungszug nahmen 180 Leute mit 15 Planwagen teil. Mehr als 200 Vereine mit über 5000 Mitwirkenden unterstützten die Veranstaltungen. (hh)