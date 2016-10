Feuer auf IndustriegelÃ¤nde

Feuer auf Industriegelände

erschienen am 05.10.2016



Brand-Erbisdorf. Auf einem Industriegelände an der Berthelsdorfer Straße in Brand-Erbisdorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Nach Angaben aus der Rettungsleitstelle wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Mehrere Personen würden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. (jan)