Feuer in Freiberg - eine Person verletzt

erschienen am 07.01.2017



Freiberg. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße der Einheit in Freiberg ist am Samstagmorgen eine Person verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einer Küche einer Mietwohnung ausgebrochen.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Bewohner des Hauses wurden zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. (fp)