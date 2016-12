Feuerwehreinsatz auf der Burgstraße

erschienen am 21.12.2016



Freiberg . Wegen eines vermuteten Kabelbrandes ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in die Freiberger Burgstraße ausgerückt. Laut Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz erfolgte 16.09 Uhr die Alarmierung wegen Rauchentwicklung. Die Freiberger Feuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug mit Drehleiter und einem weiteren Löschfahrzeug aus. Fünf Einsatzkräfte kontrollierten das Haus vom Keller bis zum Boden. "Wir konnten aber die Ursache des Rauches nicht finden. Die Bewohner hatten inzwischen gelüftet, der Qualm hatte sich verzogen", hieß es von der Freiberger Feuerwehr. (hh)