Feuerwehreinsatz in Hilbersdorf

erschienen am 02.02.2017



Hilbersdorf. Eine starke Rauchentwicklung beim Fleischer an der Dorfstraße in Hilbersdorf hat am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzleitung vor Ort haben sich Rückstände in einem Ofen entzündet. Ein Mann wurde den Angaben zufolge vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren 35 Rettungskräfte der Feuerwehren Hilbersdorf, Niederbobritzsch und Freiberg. (smc)