Finanzamt vollstreckt bei Reichsbürger

erschienen am 10.05.2017



Obergruna. Die Polizeidirektion Chemnitz hat am Mittwochmittag das Finanzamt Freiberg bei einem Einsatz in Obergruna, einen Stadtteil von Großschirma, unterstützt. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Nach Informationen der "Freien Presse" soll es sich bei dem Einsatz um eine Vollstreckungsmaßnahme des Amtes bei einem sogenannten Reichsbürger gehandelt haben. Nähere Einzelheiten zu dem Fall sind allerdings nicht bekannt.

Das Finanzamt wollte auf Anfrage den Einsatz nicht kommentieren. Es gelte das Steuergeheimnis, sagte eine Sprecherin. Sie betonte allerdings, dass man die Polizei nur um Hilfe bitte, wenn sie mit Übergriffen rechne. Dies komme im Jahr durchschnittlich ein paar Mal vor. Reichsbürger bezweifeln die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institutionen. Mitunter gehen sie auch aggressiv gegen Vertreter von Behörden vor. Sachsenweit wird eine Anzahl von Personen im hohen zweistelligen Bereich dieser Szene zugeordnet. Genaue Zahlen will das sächsische Innenministerium im Sommern präsentieren. (jan/kok)