Finanzminister setzt ersten Baggerbiss

Der Freiberger Wissenschaftskorridor nimmt Gestalt an. Bevor jedoch die Gebäude in die Höhe wachsen, wird der Startschuss für die Tiefbaumaßnahmen gegeben. Der Freistaat investiert auf dem Areal rund 90 Millionen Euro.

Von Stefanie Horn

erschienen am 13.05.2017



Freiberg. Noch kein Korridor, eher ein Hindernisparcours verbindet derzeit die Freiberger Innenstadt mit dem Campusgelände der TU Bergakademie. Am Montag wurden die Bauzäune rund um den Messeplatz errichtet und damit die Vorbereitungen für den Baustart getroffen. Gestern nun führte Finanzminister Georg Unland den ersten symbolischen Baggerbiss aus. Damit wurde der Startschuss für das Projekt gegeben: In den nächsten Jahren sollen auf dem Areal das Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS) sowie ein Hörsaalzentrum samt Universitätsbibliothek entstehen. In den kommenden Wochen werden die Tiefbaumaßnahmen beginnen.

"Mit den beiden Neubauvorhaben ZeHS und Hörsaalzentrum gewinnt der Wissenschaftskorridor an Kontur. Die Bauvorhaben stellen dabei ganz wesentliche Bausteine dar", sagte Unland. "Natürlich wird der Wissenschaftskorridor von den Neubauten wie dem markanten Gebäude für die Universitätsbibliothek geprägt. Um jedoch auch seiner Rolle als attraktiver Verbindung auch zum Flanieren zwischen Campus und Stadtzentrum gerecht werden zu können, gehören auch Freianlagen dazu."

Bevor die Gebäude jedoch in die Höhe wachsen können, geht es erst einmal in Tiefe. So müssen unter anderem Anschlüsse unter anderem für Fernwärme sowie Strom und Wasser geschaffen werden. Die Kosten für die Infrastrukturmaßnahmen betragen etwa 4,5 Millionen Euro. Ihr Abschluss ist für Juni geplant. Begonnen werden soll dann direkt mit der Errichtung des ZeHS. Gegliedert wird der Neubau in drei Teile: einen viergeschossigen Kopfbau für Büroflächen, zwei zweigeschossige Gebäudespangen für die Labornutzung sowie zwei Technikhallen. "Geschaffen wird eine Nutzfläche von 6220 Quadratmetern. Die Baukosten belaufen sich geschätzt auf 32 Millionen Euro, hinzu kommen 13 Millionen Euro für die technische Ausstattung", sagte Unland. Er wies darauf hin, dass die Mittel für den Bau und die Forschungsgroßgeräte zu gleichen Teilen vom Bund und dem Freistaat Sachsen kommen. Die Baufertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Im Herbst diesen Jahres sollen auch die Bauarbeiten am Neubau des Hörsaalzentrums mit integrierter Bibliothek beginnen. "Das Gebäude der jetzigen Universitätsbibliothek wurde Ende der 1970er-Jahre errichtet und ist mittlerweile aufgebraucht", sagte der sächsische Finanzminister. "Zudem wird es in dem Neubau dringend benötigte neue Hörsäle und Seminarräume geben. Blickfang wird dabei sicherlich der circa 40 Meter hohe Turm sein." Die Nutzfläche beträgt 7000 Quadratmeter, gerecht wird mit Baukosten in Höhe von 40 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.

"Für uns ist es wichtig, dass wir gleich beide Gebäude auf einmal errichten können", so Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie. "Sie repräsentieren mit der Verbindung zwischen Forschung und Lehre perfekt, was unsere Universität ausmacht."