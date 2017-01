Flucht vor Kontrolle: BMW-Fahrer rast auf Polizisten zu und streift Fußgängerin

erschienen am 26.01.2017



Freiberg. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwoch in Freiberg während einer Polizeikontrolle offenbar die Nerven verloren. Statt anzuhalten, stoppte er sein Fahrzeug nur kurz, trat dann jedoch auf das Gaspedal und raste auf einen Polizeimeister zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Unmittelbar danach streifte der BMW-Fahrer mit seinem Auto eine Fußgängerin, die auf der Erbischen Straße unterwegs war. Sowohl die 68-Jährige als auch der Polizist blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Noch während der Fahndung stellte sich der BMW-Fahrer auf dem Freiberger Polizeirevier selbst. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 31-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (fp)