Frauenstein/Chemnitz: Verhandlung um Fusionsklage vor Gericht

erschienen am 07.09.2016



In einer mehr als dreistündigen Verhandlung hat das Verwaltungsgericht Chemnitz am Mittwochnachmittag die Argumente für und gegen eine Fusion der Stadt Frauenstein im Landkreis Mittelsachsen sowie der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau im Nachbarlandkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geprüft. Dabei wiegen die Begründungen der Landesdirektion und des Freistaates gegen den ersten Kreisgrenzen überschreitenden Zusammenschluss in Mittelsachsen schwer: So unterhalte Hartmannsdorf-Reichenau enge Beziehungen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mit Klingenberg im Osterzergebirge. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes können die Beteiligten am Donnerstag in der Geschäftsstelle abfragen. Seit 2013 streben Frauenstein und Hartmannsdorf-Reichenau eine Fusion an. (ar)