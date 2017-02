Freiberg: 44-Jähriger greift Wachschutz mit Messer an

erschienen am 07.02.2017



Freiberg. Ein 44-jähriger Bewohner der Asylbewerberunterkunft an der Chemnitzer Straße in Freiberg ist am späten Montagabend mit einem Messer auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes losgegangen. Wie die Polizei informierte, wurde der Wachschutz dabei nicht verletzt. Es gelang ihm, den Angreifer mit Pfefferspray zu stoppen.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 44-jährigen Iraker vorläufig fest. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. (fp)