Freiberg: 476 Tonnen Salz in 24 Stunden

erschienen am 03.01.2017



53 Winterdienstfahrzeuge waren seit Montagmorgen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in Mittelsachsen im Einsatz. In den vergangenen 24 Stunden wurden im Landkreis nach Angaben von Landratsamt-Sprecher André Kaiser rund 476 Tonnen Salz auf die Straßen gebracht. Mitarbeiter aller sechs mittelsächsischen Meistereien in Brand-Erbisdorf, Freiberg, Mühlau, Rochlitz, Hainichen und Döbeln waren auch in den Dienstag-Morgenstunden wieder unterwegs, um zu räumen und zu streuen. Die Ausnahme bildet Freiberg, so Kaiser: In der Bergstadt ist der Landkreis nur für die Bundesstraßen in der Unterhaltung zuständig. Seit Beginn der Saison wurden damit 3551 Tonnen an Streusalz verbraucht, aktuell sind noch gut 5400 Tonnen in den Lagern. (grit)