Freiberg: Betrunkener Hundehalter gerät mit Passanten aneinander

erschienen am 08.11.2016



Freiberg. Ein alkoholisierter Hundehalter ist mit mehreren Passanten am Montagabend in Freiberg aneinander geraten. Laut Polizei stritt sich der 27-Jährige auf der Arthur-Schulz-Straße zuerst mit einem 25-jährigen Passanten. Dieser wurde von dem betrunkenen Hundehalter geschlagen und durch Hundebisse verletzt. Ein 42-jähriger Begleiter des Hundehalters griff ein, sodass der 25-jährige Passant flüchten konnte.

In der Folge beleidigte der Hundehalter Anwohner, die das Geschehen vom Balkon aus beobachtet hatten. Zudem attackierte er weitere Passanten, wobei ein 27-Jähriger durch Hundebisse leicht verletzt wurde. Den eintreffenden Polizisten stellte sich der betrunkene Hundehalter widerstandslos. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. (fp)