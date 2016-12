Freiberg/Döbeln: Silvestervorstellungen gerettet

erschienen am 30.12.2016



Freiberg/Döbeln. Das Mittelsächsische Theater kann trotz andauernder Erkrankungen seinen Spielplan am Samstag halten. Jens Winkelmann hat sich bereit erklärt, in Franz Wittenbrinks "Männer"-Liederabend einzuspringen und präsentiert mit den Kollegen des Schauspielensembles 14.30 und 19.30 Uhr in Freiberg Songs, Schlager und Chansons. Guido Kunze als Graf Danilo tritt im Theater Döbeln zweimal mit zwei verschiedenen "Lustigen Witwen" auf - 14 und 19.30 Uhr. Restkarten gibt es an den Theaterkassen, die vormittags von 10 bis 12 und dann wie üblich jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet haben. (fp)