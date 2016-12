Freiberg: "Eine schöne Bescherung" fällt aus

erschienen am 23.12.2016



Freiberg. Wegen einer weiteren Erkrankung kann das Mittelsächsische Theater in Freiberg am Montag den 26. 12. um 19.00 Uhr weder Shakespeares "Der Sturm" noch das Weihnachtslustspiel "Eine schöne Bescherung" zeigen. Dies teilte das Theater heute Abend mit. Stattdessen soll die französische Kriminalkomödie "Die acht Frauen" gespielt werden.

Karten gibt es am 24. Dezember von 10.00 bis 12.00 Uhr an der Theaterkasse sowie am 26.Dezember eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.(emst)