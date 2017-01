Freiberg: Essen angebrannt - Feuerwehr rückt aus

erschienen am 03.01.2017



Freiberg. 18 Kameraden der Freiberger Feuerwehr haben am Montagabend gegen 20.40 Uhr an die Maxim-Gorki-Straße ausrücken müssen. In einer Mietwohnung hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Dem 55-Jährigen Mieter war das Essen angebrannt. Die Kameraden lüfteten, der Rettungsdienst untersuchte den Mann. Er konnte in seiner Wohnung bleiben. Verletzt wurde er nicht. (smc)