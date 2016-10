Freiberg: Gießereifachleute treffen sich

erschienen am 27.10.2016



Freiberg. An der TU Bergakademie ist am Donnerstag das 26. Ledebur-Kolloquium eröffnet worden. In zahlreichen Fachvorträgen informieren Experten der Gießereibranche über neue Forschungs- und Entwicklungstrends. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens, zu dem etwa 300 Fachleute aus dem In- und Ausland erwartet wurden, wurden am Vormittag die Gießereihallen der Freiberger Universität eingeweiht. Der Komplex an der Cottastraße war seit Jahresanfang für rund 900.000 Euro saniert worden. Als Leiter des Gießerei-Instituts bedankte sich Professor Gotthard Wolf bei seinen Mitarbeitern, dass sie das "Leben auf der Baustelle" kreativ gemeistert haben. (fp)