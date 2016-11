Freiberg: Gutes Klima für junge Ideen

Mehr als 60 Firmen hat das TU-Gründernetzwerk Saxeed seit 2006 mit zum Laufen gebracht. Über der Zukunft des Netzwerks liegt aber ein Schatten.

Von Frank Hommel

26.11.2016



Freiberg. Die Idee kam nicht über Nacht. Sagt André Herzog. Es war weder eine Eingebung beim Duschen noch eine Inspiration, die ihn traf wie der Blitz aus heiterem Himmel. Die Idee landete, zunächst unerkannt, als Forschungsprojekt auf seinem Schreibtisch im Bergbau-Institut der TU Bergakademie. Es ging um digitale Aufzeichnung der Aktivitäten von Baumaschinen. "Wenn riesige Sandkippen der Tagebau-Sanierungsgebiete verdichtet werden, soll der Auftraggeber kontrollieren können, ob die Arbeiten ausgeführt wurden", sagt Herzog. "Von der Aufzeichnung der Parameter bis zu deren Steuerung war es ein naheliegender Schritt."

Heute ist er Geschäftsführer einer GmbH, Hertron genannt, die drei Mitarbeiter hat und computergestützte Steuerungen für Bagger oder Kräne entwickelt. Die werden wie von Geisterhand gelenkt, einen Fahrer braucht es nur zur Überwachung. Herzog spricht von CNC und Robotik, von Sensoren und Aktoren, von Kick-Off und von Industrie 4.0. "Freiberg ist richtig gut dabei." Er selbst auch. 2017 will er weitere Mitarbeiter einstellen. Das Klima in Freiberg für Gründer ist gut, findet er. Die Stadt könne sich mit Dresden messen.

Das liegt nicht zuletzt am Gründernetzwerk Saxeed, der kostenlosen Unternehmensberatung, die auch in Chemnitz, Mittweida und Zwickau potenziellen Firmengründern insbesondere aus dem Umfeld der Hochschulen bis zum Tag der Gründung beisteht. Seit zehn Jahren gibt es Saxeed in Freiberg. An 225 Projekten waren die Freiberger beteiligt, mehr als 60 davon haben zur Gründung von Firmen geführt. "Bei Saxeed wurden erste Businesspläne erstellt", berichtet Herzog. In der Gründergalerie hängen auch die Häkel-Senkrechtstarter My Boshi, die Material-Veredler Ancorro oder Brommarin, die medizinische Wirkstoffe aus Schwämmen gewinnen.

Ein aktuelles Projekt heißt Parforce Chemie. Es geht um Phosphorsäureherstellung aus Abfällen. Saxeed half etwa bei der Beschaffung von Fördermitteln. Für eine siebenstellige Summe entsteht Saxeed-Chef Uwe Leuthold zufolge gerade eine Pilotanlage. Die Firmengründung ist für Ende 2017 geplant.

Mit den Aktivitäten stärkt Saxeed Freiberg auch die Wirtschaftskraft Mittelsachsens. "Viele innovative Ideen an den Unis würden ohne Unterstützung in der Schublade bleiben", sagt Leuthold. Das weiß auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises zu schätzen. "60 erfolgreiche Unternehmensgründungen aus der Bergakademie und außeruniversitären Forschungseinrichtungen heraus sind eine beachtliche Leistung", lobt André Kaiser vom Landratsamt. Und verweist auf die Entwicklung von Freiberg Instruments, das in zehn Jahren von zwei auf 30 Mitarbeiter gewachsen ist. Kaiser: "Mit diesen Aushängeschildern kann auch der Landkreis in seiner Wahrnehmung profitieren."

Die Zukunft von Saxeed ist aber ungewiss. Die Förderung des Europäischen Sozialfonds läuft 2017 aus, im Nachfolgeprogramm müsste die Bergakademie ihren Anteil aufstocken. Das ist aber noch nicht entschieden. "Hierzu befinden wir uns in Gesprächen", teilt die Uni mit. Für André Herzog jedenfalls ist die Vernetzung der Gründer, zu der auch Saxeed beiträgt, ein großes Plus von Freiberg. "Hier gibt es viele junge Leute, die richtig gute Ideen haben. Und die kennen sich alle untereinander. Das Ökosystem der Start-ups ist top." Dennoch- nicht alle Ideen zünden. Leuthold berichtet von einem Granulat, das das Fassungsvermögen von Gasflaschen um ein Vielfaches erhöhte. "Das fand ich revolutionär", sagt er. "Aber wir sind niemals in den Markt gekommen."