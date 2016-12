Freiberg: In sechs Skodas eingebrochen

erschienen am 13.12.2016



Freiberg/Großschirma. Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag in sechs Autos in Mittelsachsen eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter die Seitenscheiben an fünf Skodas an der Ziolkowskistraße, der Mendelejewstraße, dem Forstweg und der Glück-Auf-Straße in Freiberg und an einem Skoda an der Hauptstraße in Großschirma ein.

Aus zwei Autos stahlen die Täter die Autoradios mit Navigationssystem. Bei allen sechs Fahrzeugen wurden die Scheinwerfer abmontiert und entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (fp)