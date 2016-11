Freiberg Instruments besetzt anspruchsvolle Nischenmärkte

Das 30 Mitarbeiter zählende Unternehmen hat eine außergewöhnliche Messtechnik entwickelt. Mit der kann nicht nur das Alter der Eisschilde in Grönland bestimmt werden.

Von Esther Sarah Wolf

erschienen am 03.11.2016



Freiberg. Woher kennt man das Alter der Eisschilde in Grönland, der Bauwerke Ägyptens oder der Kunstschätze im Louvre? Die Freiberg Instruments GmbH hat mit der "lexsyg"-Geräteserie eine außergewöhnliche Messtechnik entwickelt, mit der diese Datierungen möglich sind. Mit Hilfe der sogenannten Lumineszenz-Datierung kann das Alter von geologischen und archäologischen Proben bis eine Million Jahre bestimmt werden.

Das Freiberger Unternehmen stellt die Sondermaschinen von der Software über den Bau der Geräte bis hin zur Auslieferung und Geräte- installation komplett in Eigenproduktion her. "Ich finde es spannend, immer an der Grenze des technisch Machbaren zu arbeiten", sagt Geschäftsführer Kay Dornich. 2008 hat Freiberg Instruments mit der Entwicklung der "lexsyg"-Serie begonnen. Weltweit hat das Unternehmen bereits mehr als 1000 Geräte installiert und sich mit der Eigenproduktion zum Technologieführer entwickelt. "Diese Entwicklung ist nur durch meine motivierten Mitarbeiter und die sehr gute regionale Unterstützung seitens der Stadt, der Universität und des Landes Sachsens möglich", betont Kay Dornich. Der 39-Jährige hat das Unternehmen 2005 als Ein-Mann-Betrieb aus einer Ausgründung der TU Bergakademie in Oberschöna gegründet. Unterstützt wurde er vom Mitgründer, Professor Jörgen Niklas, der als 73-Jähriger heute noch immer mit in der Firma arbeitet.

In den ersten Jahren wurden Prototypen zu Seriengeräten entwickelt. 2007 begann das Unternehmen mit der Internationalisierung und baute sich ein weltweites Vertriebsnetz, unter anderem in Europa, Asien, China und den USA auf. Im folgenden Jahr bezog Freiberg Instruments mit rund zehn Mitarbeitern eigene Werkstätten im Gründer- und Innovationszentrum Freiberg im Gewerbegebiet Süd. 2012 erfolgte der Umzug in ein eigenes Gebäude in der Delfter Straße im Gewerbegebiet Nord-West mit nunmehr 20 Mitarbeitern. Aktuell zählt das Freiberger Unternehmen rund 30 Mitarbeiter, die zu 90 Prozent unter 40 Jahre alt sind. Zu dem jungen und internationalen Team gehört zudem ein 20-prozentiger Anteil promovierter Spezialisten. Neben der "lexsyg"-Serie ist Freiberg Instruments mit zwei weiteren technologischen Standbeinen international auf verschiedenen Märkten erfolgreich vertreten: mit der Messung der Lebensdauer von Minoritätsträgern an Halbleitermaterialien und der weltweiten Lieferung von ESR-Tischgeräten. "Wir führen die komplette Wertschöpfungskette für die Entwicklung aller Standbeine im Haus durch und können sehr flexibel reagieren", sagt Kay Dornich. Der Geschäftsführer, der mit dem Bereich der industriellen Röntgendiffraktometrie ein viertes technologisches Standbein etabliert, betont: "Die Stärke unseres Unternehmens ist die hohe Innovationskraft für technisch anspruchsvolle Nischenmärkte."

Für seine Leistung und die Gesamtentwicklung ist die Freiberg Instruments GmbH vor Kurzem mit dem Großen Preis des Mittelstandes der Oscar-Patzelt-Stiftung, dem renommiertesten Wirtschaftspreis auf Bundesebene, ausgezeichnet worden.