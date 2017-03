Freiberg: Kita am Roten Weg soll bis 2022 weichen

erschienen am 02.03.2017



Freiberg. Das Gebäude des Evangelischen Kindergartens St. Johannis am Roten Weg in Freiberg soll bis zum Jahr 2022 abgerissen werden. Diese Idee ist am Donnerstag im Stadtrat zur Sprache gekommen. Dem Rathaus zufolge sei für den Kindergarten ein Neubau entweder an der Friedrich-Olbricht- oder der Berthelsdorfer Straße denkbar. Abriss und Neubau sollen über das Förderprogramm "Soziale Stadt" mit finanziert werden.

Die Räte beschlossen, für die Bahnhofsvorstadt die Aufnahme auch in die nächste Förderperiode zu beantragen, die in diesem Jahr beginnt. Laut Internet-Seite der Kirchgemeinde Petri-Nikolai, des Trägers der Einrichtung, werden aktuell dort 37 Kinder betreut. (fhob)